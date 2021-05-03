Сорвавшаяся с поводка овчарка покусала троих детей в Первоуральске

Posted 3 мая 2021, 07:01
Published 3 мая 2021, 07:01
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
По их словам, хозяйка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, не смогла удержать собаку.
Та от души погоняла школьников по двору,пишет Тelegram-канал «Пресс-хата».
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых видно, что животное бегает без намордника. После того, как хозяйка открыла дверь подъезда, собака вырвалась, повалив женщину, сообщает «РЕН ТВ».
Напомним, в марте в Нижнем Тагиле стая из 31 собаки у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле растерзала несколько животных.