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Четыре человека погибли в результате крушения самолёта в Кемерово

19 июня 2021, 06:39
Фото: pixabay.com
Четыре человека погибли в результате авиа крушения в Кемеровской области. На борту самолёта также семнадцать пострадавших. Экипаж сообщал о неисправности воздушного судна перед аварией.

19 июня в Кемерово разбился самолёт Л-410, вёзший на борту спортсменов-парашютистов. Перед падением пилот сообщил о неисправности, после чего воздушное судно жестко приземлилось рядом со спортивным аэродромом Танай в селе Журавлёво.

Как сообщает ТАСС, два пассажира и два пилота погибли, и пострадали семнадцать человек. Всего в самолёте находился 21 человек.

Экипаж упавшего в Кузбассе самолета L-410 сообщал об отказе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Напомним, что 11 июня в екатеринбургском аэропорту «Кольцов» неизвестные пытались ослепить лазером пилота при посадке самолёта, следовавшего рейсом из Махачкалы в Свердловскую область.

В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером
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#Самолёт#Парашютисты#Падение#Аэропорт#Крушение#Смерть#Политика
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