Два водителя погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Напомним, что в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте в ДТП 17 июня пострадала 52-летняя пассажирка. Две иномарки столкнулись около 10:00 вечера, так как водитель Kia Venga не убедилась в безопасности выезда с улицы Новаторов.