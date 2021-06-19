Два водителя погибли в ДТП под Нижним Тагилом

По данным ГИБДД Свердловской области, ДТП произошло в результате того, что автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу.
46-летний пассажир, находящийся в этой машине, остался жив и госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Нижнетуринскую больницу.
На данный момент известно, что 58-летний водитель автомобиля ГАЗ возвращался из Ивделя в Нижний Тагил.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте в ДТП 17 июня пострадала 52-летняя пассажирка. Две иномарки столкнулись около 10:00 вечера, так как водитель Kia Venga не убедилась в безопасности выезда с улицы Новаторов.