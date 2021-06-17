Женщина-пассажир пострадала в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Водитель Kia Venga — женщина 1983 года рождения при выезде с улицы Новаторов не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущество в движении автомобилю Kia Spectra, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения. Он ехал по Уральскому проспекту со стороны города в сторону Гальянки, рассказали подробности TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.