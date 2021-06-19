TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Горит кавказское кафе на уральской трассе

19 июня 2021, 08:31
Фото: pixabay.com
Дым от пожара в кафе кавказской кузни «Караван» на Павловской 42 затянул весь Серовский тракт. Площадь в огне составляет около ста квадратных метров.

В 10:42 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия пожарных кафе было закрыто, людей внутри здания не было, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные также эвакуировали из здания 2 газовых баллона, чтобы избежать взрывоопасной ситуации. К 11:42 огонь удалось локализовать.

На данный момент на месте пожара работают 5 единиц техники и 21 сотрудник пожарной безопасности.

Напомним, что несмотря на пришедшую в Екатеринбург прохладу, пожаров и возгораний не становиться меньше. На данный момент пожарные службы оперативно тушат огонь в «Денежкином заповеднике», который охватил практически 50 га земли.

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз
Узнать подробнее

#Кафе#Огонь#Уралмаш#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25