Рекордно низкий уровень воды за 90 лет зафиксирован в реке Тагил

Однако начальник отдела гидрологических прогнозов Уралгидромета Неля Мирошникова с экологом не согласна. По ее словам, угрозы маловодья зависят от территориальности, в основном это вредит водопотреблению. Многие используют воду из водохранилища, они были заполнены еще весной, в этом году проблем с водоснабжением не будет. Могут оголиться и головки запорных сооружений, что очень опасно для жителей Нижнего Тагила.