Депутат Госдумы Дмитрий Ионин попал в ДТП и получил травму

По его словам, депутат получил компрессионный перелом позвонка, сообщают несколько Telegram-каналов.
Редакции TagilCity.ru Дмитрий Ионин сообщил, что действительно травмировался. Теперь он проходит лечение. Однако подробности депутат не комментирует.
Некоторое время назад получил травму и прохожу лечение, но уже возвращаюсь к работе, отметил Дмитрий Ионин.
Напомним, в феврале Ионин высказался о законопроекте, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта, если они не оплатили проезд. По мнению депутата, перед кондуктором несовершеннолетние начнут больше «врать и изворачиваться».