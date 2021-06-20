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Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом

20 июня 2021, 12:15
Фото: 1mediainvest.ru
Труп лося, который с весны гнил в реке Нейва в деревне Луговая под Нижним Тагилом, был убран. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, 16 июня на место инцидента прибыли специалисты, которые достали тушу из воды и увезли, пишется в группе «Инцидент Нижний Тагил» по «ВКонтакте».

Напомним, лося обнаружили местные жители после того, как с реки сошел лед. По их словам, из-за трупа в округе стоял запах тухлятины. Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что информация об инциденте была передана директору Новоасбестовского охотхозяйства «НПК УВЗ» Александру Федорченко. Тушу пообещали убрать в ближайшие дни.

Туша лося гниет в реке Нейва под Нижним Тагилом
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#Труп#Лось#Нейва#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Общество
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