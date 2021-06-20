Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом

Напомним, лося обнаружили местные жители после того, как с реки сошел лед. По их словам, из-за трупа в округе стоял запах тухлятины. Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что информация об инциденте была передана директору Новоасбестовского охотхозяйства «НПК УВЗ» Александру Федорченко. Тушу пообещали убрать в ближайшие дни.