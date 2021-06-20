Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге

Вчера на том участке срезали асфальт. С одного направления предупреждающий знак разместили, а с другого — нет. А люк там находится посередине проезжей части. В результате водитель автомобиля не успел среагировать и его автомобиль перевернулся, рассказал свидетель для E1.RU.