Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео

Момент аварии попал на запись.
В видео видно как Volkswagen Polo проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого между его машиной и автомобилем Mazda произошло столкновение. Последнюю отбросило от удара на легковушку, стоящую сзади в ожидании разрешения светофором движения.
Свидетели поделились с группой «Инцидент Нижний Тагил» вконтакте, что за рулём автомобиля Mazda находилась девушка с маленьким ребёнком. На данный момент вся информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что в ночь на 20 июня на Посадской улице в Екатеринбурге машина попала в ДТП из-за дорожных работ. Автомобиль перевернулся на крышу, проехав по открытому работниками люку.