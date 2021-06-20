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Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео

20 июня 2021, 09:28
Фото: pixabay.com
В результате случившейся в Нижнем Тагиле 19 июня аварии на перекрестке улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей пострадало несколько машин.

Момент аварии попал на запись.

В видео видно как Volkswagen Polo проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого между его машиной и автомобилем Mazda произошло столкновение. Последнюю отбросило от удара на легковушку, стоящую сзади в ожидании разрешения светофором движения.

Свидетели поделились с группой «Инцидент Нижний Тагил» вконтакте, что за рулём автомобиля Mazda находилась девушка с маленьким ребёнком. На данный момент вся информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на 20 июня на Посадской улице в Екатеринбурге машина попала в ДТП из-за дорожных работ. Автомобиль перевернулся на крышу, проехав по открытому работниками люку.

Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге
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#Машина#Автомобиль#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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