Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом

Вначале проект планируют ввести в семи регионах. На данный момент он находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее президент Владимир Путин не раз отмечал, что размер окладов руководителей медучреждений и рядовых врачей может существенно отличаться. Преимущественно размер зарплат варьируется в зависимости от решений, которые принимают руководители медучреждений, так как многие регионы предоставляют им право самим определять размеры окладов, а в отрасли отсутствуют единые стандарты стимулирующих и компенсационных выплат.
Статистика прошедшего года показывает, что средняя заработная плата по России для медицинских работников всех специальностей составляла 91,7 тысячу рублей в месяц, где средний медперсонал ориентировочно должен был получать 47 тысяч рублей, а младший медперсонал — 41 тысячу рублей. Однако даже у жителей одного и того же региона, работающих на одной специальности, зарплата могла заметно разниться.
Минтруд отмечает, что в конце 2020 года власти получили право утверждать требование к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений благодаря внесённым в Трудовой Кодекс поправкам. Минтруд также проанализировал данные, полученные из 150 тысяч бюджетных учреждений.
На основе этих данных прорабатываются критерии к отраслевым системам оплаты труда, в первую очередь — в сфере здравоохранения. Выработка требований к отраслевой системе оплаты труда для пилотирования будет завершена к 1 октября. С первого ноября пилотный проект стартует в семи субъектах и продлится пять месяцев, пояснили «Российской Газете» в Минтруде.
Напомним, что Минтруд обещает увеличить прожиточный минимум к 2022 году. При этом на 6,4% поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ).