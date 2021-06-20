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Педагогам рекомендовано пройти вакцинацию от Covid-19

20 июня 2021, 08:46
Фото: 1mediainvest.ru
Минпросвещение РФ рекомендуют учителям вакцинироваться от короновируса. При этом решение делать прививку остаётся для каждого добровольным.

Однако руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в своём видеообращении призвал педагогов и директоров помнить о рисках для здоровья.

Прививка — дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье, отметил Сергей Кравцов в видеообращении, опубликованном в telegram-канале министерства просвещение РФ.

Руководитель отметил, что даже в самом министерстве долгое время к прививке от короновируса относились с опаской.

Даже в министерстве были определённые скептики, и сегодня они очень сильно об этом жалеют, пояснил Сергей Кравцов.

Также он подчеркнул, что все зарегистрированные на территории РФ вакцины прошли проверку и все необходимые исследования, поэтому можно смело утверждать, что они полностью безопасны для здоровья.

Напомним, что прежде ресторанам Екатеринбурга также официально рекомендовали прививать своих сотрудников. Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области предлагает ввести стимулирующие для вакцинирования меры: давать сотрудникам выходные или премию.

Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников
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#Министерство просвещения#Короновирус#Вакцинация#Прививки#Коронавирус#Общество
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