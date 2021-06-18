Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников

Также министерство выступает с инициативой дать сотрудникам дополнительный стимул для того, чтобы поставить прививку. Это может быть выходной или премия. В письме отмечается, что свердловское правительство думает над тем, чтобы ввести ряд ограничений в отношении предприятий общепита: