Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников

Также администрацию попросили «стимулировать» персонал к вакцинации от коронавируса, пишет Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб. В письме напоминается об указе губернатора об антиковидных мерах. Работодателям предлагается организовать вакцинацию сотрудников. С этой целью в заведения прибудут выездные бригады больниц.
Также министерство выступает с инициативой дать сотрудникам дополнительный стимул для того, чтобы поставить прививку. Это может быть выходной или премия. В письме отмечается, что свердловское правительство думает над тем, чтобы ввести ряд ограничений в отношении предприятий общепита:
Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявлял, что на Среднем Урале по аналогии с Москвой не планируется вводить обязательное вакцинирование всех работников, которые контактируют с людьми.