Условия обязательной вакцинации от COVID-19 в Свердловской области назвал Чернецкий

Ужесточение правил вакцинации от коронавируса для некоторых профессий, как это сделали власти Москвы, можно ожидать и в Свердловской области, считает Аркадий Чернецкий.
Есть немногочисленная категория граждан с медицинскими противопоказаниями к прививке. Но в остальных случаях можно говорить о расхлябанности, прокомментировал бывший глава Екатеринбурга Е1.
Он отметил, что в других странах без прививочного сертификата не пускают в общественные места и это, по мнению Чернецкого, улучшает эпидситуацию.
Как сообщил экс-мэр, он сам переболел коронавирусной инфекцией и в организме есть много антител. Как только их уровень спадет, он готов провакцинироваться от COVID-19.
Введение в регионе обязательной массовой вакцинации он не исключает.
Если количество больных начнет резко расти, то не исключаю, что могут быть приняты достаточно серьезные организационные решения, отметил Чернецкий.
Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области заявлял, что в Свердловской области по аналогии с Москвой не планируется вводить обязательное вакцинирование всех работников, которые контактируют с людьми.