«Ни один не умер»: главврач ГБ№ 1 Нижнего Тагила рассказал о привитых от COVID-19

Главврач добавил, что существуют противопоказания для вакцинации: период беременности и кормления грудью, острый период любого заболевания или обострение хронического. Прививаться можно через месяц после выздоровления. Также 30 дней должно пройти после другой прививки. Все прививки двухкомпонентные, между первой и второй должен пройти 21 день. Полный иммунитет формируется на 42 день, начиная от первой инъекции.