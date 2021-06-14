TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге

14 июня 2021, 05:34
Фото: Яндекс.Карты
Под больных коронавирусом в связи с ростом количества заболевших вновь перепрофилируют Свердловской областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге.

Одно из крупнейших медучреждений региона вновь станет ковидным госпиталем. О таком решении Минздрава сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

По его словам, на борьбу с COVID-19 отдали не отдельные корпуса больниц, а хирургическое отделение, которое в последние месяцы принимало свердловчан на плановые операции.

Многие врачи, только начавшие восстанавливать забытые хирургические навыки, в недоумении от таких решений. Однако средний и младший медперсонал скорее доволен изменениями из-за надбавок к зарплате, отметил собеседник.

Напомним, всю последнюю неделю в Свердловской области регистрируется свыше ста новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. В период с 12 по 13 июня диагноз лобораторно подтвердился еще у 136 свердловчан. Общее количество инцифицированных за весь период пандемии на Среднем Урале превысило отметку в 90,7 тысячи человек.

Свыше 130 свердловчан заразились COVID-19 за минувшие сутки
Узнать подробнее

Материалы по теме
Такого не было с февраля: более 12 тысяч россиян заразились коронавирусом за суткиНерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19Специалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской области
#Екатеринбург#Здоровье#Общество#Коронавирус#Госпиталь#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25