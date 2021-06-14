Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге

Одно из крупнейших медучреждений региона вновь станет ковидным госпиталем. О таком решении Минздрава сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.
По его словам, на борьбу с COVID-19 отдали не отдельные корпуса больниц, а хирургическое отделение, которое в последние месяцы принимало свердловчан на плановые операции.
Многие врачи, только начавшие восстанавливать забытые хирургические навыки, в недоумении от таких решений. Однако средний и младший медперсонал скорее доволен изменениями из-за надбавок к зарплате, отметил собеседник.
Напомним, всю последнюю неделю в Свердловской области регистрируется свыше ста новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. В период с 12 по 13 июня диагноз лобораторно подтвердился еще у 136 свердловчан. Общее количество инцифицированных за весь период пандемии на Среднем Урале превысило отметку в 90,7 тысячи человек.