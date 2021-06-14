TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снова принимать ковидных больных начала городская больница № 1 Нижнего Тагила

14 июня 2021, 09:58
Фото: Яндекс.Карты
Из-за роста случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в ковидный госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.

О решении областного минздрава сообщили TagilCity.ru в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

К сожалению, за последние дни возросло количество пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации. В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения мы возвращаемся к ранее отработанному алгоритму работы. Организован второй приемный покой, изолирован малый корпус стационара для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, прокомментировал главный врач Городской больницы № 1 Александр Павловских.

Главврач ковидного госпиталя призвал тагильчан срочно сделать прививку, так как все поступающие в тяжелой форме — это не привитые пациенты.

Он напомнил, что поставить прививку от коронавируса можно во всех поликлиниках города.

Не нужно откладывать прививку на завтра, так как завтра может быть поздно! Нужно возобновить простые и эффективные меры профилактики заражения — ношение маски и соблюдение социальной дистанции, считает Павловских.

В больнице отметили, что при появлении признаков ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом. В поликлинику приходить не нужно, чтобы минимизировать контакты и не заразить других людей.

Напомним, под больных коронавирусом в связи с ростом количества заболевших вновь перепрофилируют Свердловской областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Такого не было с февраля: более 12 тысяч россиян заразились коронавирусом за суткиНерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19Специалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской области
#Больница#Общество#Коронавирус#Нижний Тагил#Здравоохранение#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25