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Введение обязательной вакцинации не планируется в Свердловской области

16 июня 2021, 17:27
Фото: 1mediainvest.ru
На данный момент в Свердловской области по аналогии с Москвой не планируется вводить обязательное вакцинирование всех работников, которые контактируют с людьми.

Это связано с тем, что ситуация в столице страны и на Среднем Урале отличаются. Об этом заявил главный врач Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских, сообщает Е1.

Будем ли мы это вводить — пока нет,отметил Козловских.

Однако он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является сейчас единственным путем борьбы с пандемией.

Напомним, 16 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале обязательной вакцинации всех государственных служащих и работников сферы услуг столицы. Это объясняется тем, что в Москве произошел 80-процентный скачок заболеваемости COVID-19.

Собянин поручил вакцинировать часть работников столицы от COVID-19
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#Москва#Свердловская область#Сергей Собянин#Коронавирус#Здоровье
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