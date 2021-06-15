Рост числа больных COVID-19 наблюдается в Москве

Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года,сказал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.