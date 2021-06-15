Осталось 35% коечного фонда: заболеваемость COVID-19 растет в Свердловской области

За последние две недели на Среднем Урале зарегистрирован рост новых случаев заболевания COVID-19, в связи с чем в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны на сегодняшний день около 1,1 тысячи, что составляет чуть больше 35% от общего коечного фонда, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.