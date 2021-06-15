Под борьбу с COVID-19 подготовили более 700 коек в Свердловской области

В региональном оперштабе подметили, что недостатка мест для заболевших коронавирусной инфекцией в регионе сейчас нет. Больным оказывается плановая медицинская помощь. Для людей, больных коронавирусом, подготовили дополнительные места в областном госпитале для ветеранов войн, в медучреждениях Кушвы и Верхней Пышмы, а также в ЦГБ № 3 и в ГКБ № 14 в Екатеринбурге, пишет «66.ru».
По официальным данным, в Свердловской области зафиксировано 90 842 случая заболевших коронавирусом. 138 новых случаев выявили в регионе за последние сутки. 313 человек находятся в тяжёлом состоянии, в реанимационно-анестезиологических отделениях из них находятся 147 человек, 116 человек на аппаратах ИВЛ.
Также за последние сутки зарегистрировали 12 случаев смерти больных коронавирусом. С начала пандемии общее количество смертельных исходов — 3597.
Напомним, что в России решили возвращать коронавирусные ограничения с начала июня 2021 года. В некоторых регионах ограничили работу общепита, детских лагерей, а также отменили массовые мероприятия.