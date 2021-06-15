Под борьбу с COVID-19 подготовили более 700 коек в Свердловской области

В региональном оперштабе подметили, что недостатка мест для заболевших коронавирусной инфекцией в регионе сейчас нет. Больным оказывается плановая медицинская помощь. Для людей, больных коронавирусом, подготовили дополнительные места в областном госпитале для ветеранов войн, в медучреждениях Кушвы и Верхней Пышмы, а также в ЦГБ № 3 и в ГКБ № 14 в Екатеринбурге, пишет «66.ru».