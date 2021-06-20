Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла до 63 гектаров

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался ночью 18 июня, предположительно, в результате удара молнии. Несколько дней до этого на территории заповедника действовало предупреждение пятого класса пожарной опасности по погодным условиям. Теперь специалисты отмечают, что сильный ветер, не менее 12 метров в секунду, а также сухая лесная подстилка, не позволяют спецслужбам взять огонь в кольцо.