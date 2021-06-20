Скончалась пострадавшая от рухнувшей березы на оленьей ферме в Сысертском районе

Напомним, происшествие случилось 10 июня, около 12.10. Свидетели подчеркнули, что медики прибыли спустя час. По их словам, муж и сын женщины стояли поодаль. В момент, когда дерево рухнула, она снимала оленей. Дочь, которая находилась рядом, от удара потеряла сознание.