Фонтан будет восстановлен в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Предполагается, что из-за бюджетоемкости проекта преобразование Ленинградского проспекта в Дзержинском районе будет разделено на два этапа. Об этом заявили специалисты МБУ «Тагилгражданпроект». Во время первого этапа работы пройдут на участке улицы от проспекта Дзержинского до половины улицы Чайковского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.