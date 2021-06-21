Между управляющей и обслуживающей компаниями существует разница. Управляющая организация несет ответственность за содержание дома, устраняет аварийные ситуации, отвечает за уборку помещений и территорий, занимается текущим ремонтом и подготовкой к отопительному сезону. Обслуживающая компания работает по договору подряда, поэтому выполняет эти функции, если они прописаны в документе.
Если домом занимается управляющая организация, то в процессе участвуют и собственники квартир. На них также возлагается ответственность. При этом компания обязана ежегодно отчитываться о проделанной работе, а собственники — проводить собрание. Если жильцы не довольны оказанными услугами, они могут перезаключить договор управления.
Обычно в УК работают разные специалисты, которые могут понадобиться жильцам: электрики, консьержи, дворники, сантехники, юристы и так далее. Некоторые застройщики приглашают на работу управляющую компанию уже на этапе строительства.
Какие же обязанности должна выполнять УК? Все они должны быть прописаны в договоре, который заключается с собственниками жилья. Обычно к ним относятся:
Нередко жильцы недовольны качеством работы своей УК. Ранее редакция TagilCity.ru разбиралась, как поступать в случае возникновении претензий и куда можно обратиться.
Прежде всего, нужно набрать номер аварийно-диспетчерской службы или написать заявление в саму УК. Обращения обязательно должны быть зафиксированы, на документах необходимо поставить отметки о принятии. Если управляющая организация не реагирует, жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. В случае, если собственники недовольны результатом работы и этих ведомств, нужно обращаться в прокуратуру и суд. При этом желательно нанять юриста, который поможет правильно составить иски с точки зрения законодательства.
Также существует еще один вариант управляющей организации — товарищество собственников жилья (ТСЖ). Жители заинтересованы в экономии собственных средств, а за счет грамотного распределения денег могут значительно снизить затраты. В ТСЖ все решения принимаются на общем собрании собственников, там же выбирается управленческий состав.
Если новостройка не относится ни к одной УК, то жители должны провести общее собрание собственников и сделать это. Если жильцы не смогли прийти к единому мнению и остановиться на одной из организаций, то по Жилищному кодексу Российской Федерации управляющую компанию на открытом конкурсе должен выбрать местный орган самоуправления. Если администрация этого не сделала, то спокойно можно жаловаться в антимонопольную службу.
Сделать это можно либо в электронном виде можно через официальный сайт ФАС, либо воспользовавшись порталом Госуслуг. Кстати, туда же можно направить жалобу на УК в случае, если вы не согласны с тарифами на коммунальные услуги. После проверки и установления причин ФАС может наложить на управляющую организацию санкции, вплоть до закрытия компании.
Согласно данным ГИС ЖКХ жилой фонд Нижнего Тагила составляет более 2 073 многоквартирных домов, общей площадью более 6,5 миллиона квадратных метров. Зарегистрировано в этих домах более 201 тысячи человек. На этом же сайте сообщается, что в городе работает 321 управляющая компания и товарищество собственников жилья.
Кроме того, В Нижнем Тагиле 145 домов, признанных аварийными. На площади 58,7 тысячи квадратных метров зарегистрировано более двух тысяч жильцов.
Иногда жители не знают, какая УК их обслуживает и куда обращаться в случае возникновения проблем. Например, с этим могут столкнуться жители новостроек или люди, которые приобрели квартиру в уже готовом доме.
Изначально, надо попробовать пообщаться с соседями, которые скорее всего помогут вам и дадут телефон и адрес управляющей организации. Также часто контакты указываются на информационных стендах в подъездах или при входе в дом. Кроме того, реквизиты и название УК обычно напечатаны в платежных документах, которые доставляются ежемесячно.
Однако есть более простые способы узнать, к какой УК относится ваш дом, например, прибегнув к помощи интернета. В сети есть ресурсы, которые позволяют найти эту информацию за считанные минуты.
Нередко случаются аварийные ситуации, которые требуют безотлагательного решения и помощи коммунальных служб. В любой момент вас могут затопить соседи, которых нет дома. Часто из-за аварий происходит отключение электричества. Если непонятно, куда обратиться, можно найти информацию об УК по адресу дома, в котором проживает гражданин.
Один из вариантов — обращение в администрацию города или района. Там есть данные на все УК. В администрации такую информацию нельзя получить через интернет. Если решено воспользоваться таким способом, то необходимо:
Необходимо отметить, что запрашивать сведения может не только собственник жилья, но и любой член семьи, прописанный в квартире.
Зачастую, ответ дается сразу, в день обращения. Однако по закону администрация может отвечать на заявления в течение недели. Ответ вам пришлют либо на электронную почту, которую необходимо указать в заявлении, либо смс-сообщением (номер также необходимо указать в документе).
Однако если вам нужно определить вашу УК срочно, лучше воспользоваться услугами сайтов в интернете.
На сегодняшний день проще всего узнать о том, какая УК обслуживает именно ваш дом, воспользовавшись сайтами в интернете. Их несколько, вот некоторые из них:
Работа этих сайтов осуществляется по одному принципу. В строку поиска нужно ввести интересующий вас город, улицу и номер дома. Далее система автоматически высветит вашу управляющую компанию.
На сайте ГОС ЖКХ после ввода адреса показывается название УК, год постройки дома, его общая площадь, а также количество жильцов. Также можно посмотреть расположение здания на карте. Далее пользователь, нажав на название управляющей организации, может получит полную информацию о ней:
Также в списке указываются все дома, которые обслуживает это управляющая компания.
Кроме того, собственники могут оставлять отзывы о работе организации и подавать жалобы с помощью сайта.
На сайте Dominfo.ru в строке поиска можно не только ввести не только адрес вашего дома и найти управляющую компанию, но и наоборот, найти информацию об адресе по названию УК.
Далее пользователям выводится сводка о доме, в которой указаны:
Вообще, этот сайт более развернутый, чем ГОС ЖКХ. Тут можно посмотреть фотографии дома снаружи и изнутри, снимки детских площадок и парковок. На сайте указаны все данные УК, а в некоторых случаях даже прикреплен файл с договором с собственниками. Тут же можно посмотреть и рейтинг управляющей организации.
Примечательно, что на Dominfo.ru опубликованы тарифы на коммунальные услуги: газоснабжение, электричество, отопление, водоотведение, холодную и горячую воду. Тарифы берутся с официальных данных УК, предоставляемых в открытом доступе.
Ниже расположен калькулятор расчета стоимости коммунальных платежей на квартиру. Жильцы могут выбрать площадь квартиры, количество прописанных человек и уровень потребления коммунальных услуг: эконом, средний или высокий. В окне рядом высвечивается примерная стоимость ежемесячных платежей.
Также на сайте публикуются сведения о выполненных за год работах УК по содержанию, ремонту дома инженерных систем и благоустройства территории, в частности:
Жильцы могут найти на сайте информацию о характеристиках самого дома, земельном участке на котором он построен, в частности и кадастровый номер, конструктивных и инженерных элементах.
На сайте Реформа ЖКХ есть данные о расселении из аварийного жилья, модернизации и капитальному ремонту многоквартирных домов. также там можно найти данные о жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре. Там же можно найти информацию о том, к какой управляющей компании относится ваш дом.
После того, как вы введете в строку название региона, города и адрес проживания, ниже появится информация об УК. На этом сайте отдельно указаны общая площадь дома и площадь жилых помещений. Также можно узнать количество этажей, подъездов и численность жителей.
В паспорте дома указаны общие сведения о здании, описаны конструктивные элементы и инженерные системы дома. Также есть информация об установленных приборах учета. В разделе «Жилищный фонд» можно найти сведения об управляющей компании, с какого года она работает и на каком основании ее выбрали жильцы.
На сайте указаны работы, которые выполняет УК по договору, коммунальные услуги, предоставляемые жильцам, с тарифами. Есть раздел об общем имуществе и его площади. Примечательно, что имеются сведения о том, как оно используется и сдается ли в аренду. Например, кровля, стены и чердак могут быть использованы для размещения кабелей и средств связи различными компаниями сотовой связи или провайдерами интернета.
Жители могут посмотреть историю управления домом и отчеты, предоставленные управляющими компаниями. Обычно они формируются за период в один год. Там указаны работы, которые были проведены и указана затраченная сумма.
Также на сайте пользователи могут найти информацию о капитальном ремонте. Там указан объем средств на проведение капитального ремонта и задолженность жителей. Кроме того, можно узнать, когда планируется капремонт, какие работы будут произведены и что именно будет отремонтировано. Чаще всего в список входят:
Если вы узнали, к какой УК относится ваш многоквартирный дом, то информацию о контактах и другие данные можно получит прямо на сайте организации. Там обязательно должны быть указаны контакты (адреса и телефоны), почтовый адрес для отправки корреспонденции, часы и время работы с обеденными перерывами, время приема граждан, данные о директоре с указанием его фамилии, имени и отчества.
Существуют и иные способы, чтобы получить информацию об УК по адресу дома.
Например, обратиться можно на официальный сайт города или поселка, в котором вы проживаете. Там обязательно есть раздел обратной связи, через которую вы сможете получить ответы на интересующие вопросы. Чаще всего там размещается актуальная информация об услугах ЖКХ и сменах управляющих компаний.
Также можно обратиться в справочную службу, где сотрудники колл-центра либо предоставят вам необходимую информацию, либо сообщат, куда можно позвонить, чтобы узнать вашу управляющую компанию.
Не забывайте, что существует и единая дежурно-диспетчерская служба. Туда можно обратиться, если произошла какая-то авария и нужно срочно узнать контакты УК. Сотрудники просто перенаправят заявку в нужное ведомство, после чего на место выезжают необходимые специалисты, например сантехники или электрики.
Все собственники жилья имеют право на выбор управляющей компании, при этом может быть назначена ответственной лишь одна организация. 20 суток есть у УК на то, чтобы заключить договор с жильцами, при этом если некоторые из них не могли присутствовать на собрании по выбору, они имеют право запросить протокол и даже оспорить его.
Несогласные с условиями договора или тарифами, которые предоставляет управляющая компания, могут обратиться различные надзорные ведомства. При этом, собственники не только могут внести изменения в заключенный договор, но также и наказать УК за плохое качество услуг и добиться исполнения условий документа.
Редакция TagilCity.ru нашла множество способов, как узнать свою управляющую компанию и решить возникшие проблемы, зная только адрес проживания. Вы можете воспользоваться любым из них.