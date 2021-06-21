На дистант отправят детей во время выборов в Госдуму в Свердловской области

Также он добавил, что выборы пройдут на 2,5 тысячи участков, где будут работать 25 тысяч членов комиссии. Помимо этого, будут организованы 38 временных избирательных участков: Кольцово, СИЗО № 4, 32 лечебных учреждения и железнодорожный вокзал. На всех участках будет организовано видеонаблюдение с выводом трансляции в интернет. У граждан также будет возможность проголосовать «на дому», вызвав для этого выездную бригаду.