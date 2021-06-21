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Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

21 июня 2021, 14:29
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Начальник свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков принял решение без предупреждения проверить, как проходит соблюдение масочного режима в здании ГУ МВД. В результате несколько десяткой сотрудников получили штрафы.

По словам нескольких источников в силовых структурах, Мешков смотрел записи с камеры и если видел, что кто-то из сотрудников заходит без маски, требовал его идентифицировать и оштрафовать, сообщает Е1.

Куча народу попала под раздачу, генерал сильно ругался,отметил источник.

Факт происшествия подтвердил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Он подчеркнул, что действия Мешкова связаны со сложной эпидемиологической обстановкой, а также всплеском заболеваемости COVID-19.

Напомним, 9 июня стало известно, что в администрации города Нижние Серги прошли обыски. Туда нагрянули сотрудники следственного комитета по Свердловской области и регионального управления ФСБ. Местные чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий.

Силовики нагрянули с обысками в администрацию свердловского города Нижние Серги
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#Проверка#МВД#Полиция#Коронавирус#Валерий Горелых#Новости УрФО#Общество
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