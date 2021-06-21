Надпись «Путин SOS промзона убивает» появилась на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге

С высоты очень хорошо видна и текущая область стройки, и ее близость к Шарташскому лесопарку и озеру Шарташ. Строительство транспортно-логистического центра недопустимо, запасного Шарташа у нас с вами просто нет,говорят жители близлежащих территорий.