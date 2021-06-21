Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом

Женщина в результате аварии получила сотрясение головного мозга и перелом бедра. В Управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что у её мужа, который во время аварии вылетел из машины через лобовое стекло, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также у него сломан свод основания черепа. В данный момент он находится в реанимации, пишет Е1.