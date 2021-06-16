Один погиб и трое получили травмы в массовой аварии под Асбетом

Авария с участием Hyundai Solaris, Nissan и Volkswagen произошла на 3-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень во вторник 15 июня.
Мужчина на Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Nissan и Volkswagen. Водитель Hyundai Solaris в результате погиб. Водитель, женщина и ребенок, ехавшие в Nissan, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу на машине «скорой помощи», рассказали Е1 в ГИБДД Свердловской области.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, вечером 14 июня водитель Lada Largus врезался в фонарный столб и погиб под Сысертью. Два пассажира — мужчины 1984 и 1985 годов рождения — получили различные травмы и были доставлены в больницу.