Один погиб и трое получили травмы в массовой аварии под Асбетом

Мужчина на Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Nissan и Volkswagen. Водитель Hyundai Solaris в результате погиб. Водитель, женщина и ребенок, ехавшие в Nissan, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу на машине «скорой помощи», рассказали Е1 в ГИБДД Свердловской области.