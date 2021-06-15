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Водитель отечественной легковушки врезался в столб и погиб под Сысертью

15 июня 2021, 09:31
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель Lada Largus выехал на обочину и врезался в фонарный столб на 179 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5 «Урал» вечером 14 июня. В результате столкновения мужчина погиб, двое его пассажиров были госпитализированы.

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1981 года рождения. В результате столкновения он скончался в карете «скорой помощи», прибывшей на место происшествия.

Два пассажира — мужчины 1984 и 1985 годов рождения, которые находились в автомобиле Lada, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД установлили, что водитель Lada имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, у него имеется 60 штрафов за различные нарушения ПДД, рассказали ЕАН в ГИБДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. В ходе нее будут проведены экспертизы, в том числе установлены был ли водитель пьян в момент аварии.

Напомним, 12 июня двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО, еще пятеро получили травмы. В полиции возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей.

Из-за гибели людей в ДТП под Ивделем возбуждено уголовное дело
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#Смертельное дтп#Свердловская область#ДТП#Сысерть#Общество#Происшествия
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