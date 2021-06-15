Водитель отечественной легковушки врезался в столб и погиб под Сысертью

Напомним, 12 июня двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО, еще пятеро получили травмы. В полиции возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей.