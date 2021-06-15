2-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на ЕКАДе

Массовое ДТП случилось на ЕКАД 14 июня между Верхней Пышмой и Березовским. Водитель «ГАЗели», не обеспечив дистанцию до движущегося впереди Hyundai Solaris, врезался в него сзади, отчего легковушку отбросило на ехавший во встречном направлении Renault Duster.