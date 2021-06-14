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Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе

14 июня 2021, 05:58
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»
В результате столкновения автомобилей Solaris и Elantra, произошедшем на втором километре автодороги Серов — Птицефабрика, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с участием двух автомобилей Hyundai произошло около 15.30 между Серовом и поселком Вятчина в воскресенье, 13 июня.

Как установили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, 34-летняя женщина — водитель за рулем Hyundai Solaris, выезжая налево со второстепенной дороги со стороны Краснотурьинска в сторону Серова, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hyundai Elantra, который двигался по главной дороге, сообщает «Серовский рабочий» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Серовский».

В результате аарии пострадали трое несовершеннолетних. В Solaris травмы получили 9-летний мальчик и 15-летняя девочка. А в Elantra травмы грудной клетки были диагностированы у 1,5-годовалого ребенка, который находился на заднем пассажирском сидении в удерживающем устройстве.

Все дети были госпитализированы в больницу. Взрослые в данном ДТП не пострадали. Результаты освидетельствования, проведенные на месте происшествия, показали, что водители были трезвы.

Напомним, ребенок и женщина — водитель получили травмы в ДТП с автобусом и иномаркой на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Водитель, спровоцировавшая аварию, выехала на дорогу с односторонним движением.

Ребенок и женщина — водитель получили травмы в ДТП с автобусом и иномаркой в Тагиле
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