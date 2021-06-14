Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе

Как установили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, 34-летняя женщина — водитель за рулем Hyundai Solaris, выезжая налево со второстепенной дороги со стороны Краснотурьинска в сторону Серова, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hyundai Elantra, который двигался по главной дороге, сообщает «Серовский рабочий» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Серовский».