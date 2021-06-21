В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области

Напомним, 16 июня двое мужчин, прибывшие в магазин на Porsche, украли алкоголь из магазина «Красное и белое» в Екатеринбурге. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира.