TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области

21 июня 2021, 03:43
Фото: 1mediainvest.ru
Одним из самых пьющих регионов России стала Свердловская область. Больше всего спиртного по итогам первого квартала 2021 года употребляют москвичи и петербуржцы.

В топ-10 любителей алкоголя по итогам первого квартала 2021 года вошли жители Свердловской области, употребив 2,3 миллиона декалитров спиртного. Первое место среди пьющих регионов стала Москва (6,4 миллиона декалитров) и Московская область (6 миллионов декалитров), а также Санкт-Петербург (3,3 миллиона декалитров), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования.

Как отметили в ведомстве, в целом россияне в текущем году стали пить меньше.

Всего в первом квартале 2021 году жители страны купили 66 миллионов декалитров спиртного, а за тот же период времени в 2019 году — 67,8 миллиона декалитров.

Напомним, 16 июня двое мужчин, прибывшие в магазин на Porsche, украли алкоголь из магазина «Красное и белое» в Екатеринбурге. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира.

Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»
Узнать подробнее

#Россия#Алкоголь#Свердловская область#Топ-10#Рейтинг#Регионы#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25