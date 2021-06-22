TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нырнул в воду и больше не вынырнул: пьяный мужчина утонул в реке Тагил

22 июня 2021, 08:40
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Пьяный мужчина утонул в реке Тагил недалеко от горы Шихан. Это случилось 21 июня около 16.00.

Компания троих тагильчан — двое мужчин и одна женщина — отдыхали в окрестностях горы Шихан и решили искупаться.

По словам очевидцев происшествия все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

В какой-то момент один из мужчин пошел купаться. Он нырнул под воду и не вынырнул. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

Водолазы пока работают. Очевидцы (друзья, с кем он отдыхал) были в сильнейшем алкогольном опьянении, поэтому точное место показать не могут, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.

Напомним, с начала теплого периода в водоемах Свердловской области утонули 16 человек. Так, скончались 12 взрослых и 4 ребенка. Наиболее часто случаи происходили в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образовании Алапаевское.

Материалы по теме
16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода48-летняя женщина утонула в реке под Невьянском16-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой
#Утонул#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25