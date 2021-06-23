70 человек напали на сотрудников ГИБДД во время их погони за нарушителем на Урале

Во время патрулирования улицы Репина возле дома № 107 инспекторы обратили внимание на автомобиль Lada Priora, пассажир и водитель которые ехали без ремней безопасности. Инспекторы жезлом потребовали остановиться, однако автомобиль лишь набрал скорость и поехал по встречной полосе улицы Викулова, пишет Е1.
Инспекторы, бросившись вслед за нарушителем, сперва ехали по Волгоградской улице, потом прибыли на парковку торгово-развлекательного центра «Радуга Парк». По словам свидетелей, водитель Lada Priora ехал с большой скоростью по встречной полосе и лишь чудом не создал аварийную ситуацию на дороге. За всё время, что сотрудники ГИБДД гнались за ним, водитель пересекал перекрёстки на красный свет, в основном он ехал по встречной полосе.
На улице Шекспира нарушитель проехал на большой скорости, а ГИБДД в этот момент перекрыли дорогу местные жители, чтобы задержать инспекторов. Водитель, бросив свой автомобиль, забежал в один из ближайших домов.
По словам одного из свидетелей инцидента, в толпе было не менее 70 человек. Инспекторы, чтобы остановить разъярённых жителей, вынули огнестрельное оружие и вызвали подкрепление.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место прибыли группа немедленного реагирования, мотобат и 5 экипажей вневедомственной охраны. Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку за нарушение п. 12.4 ПДД РФ (создание помех для движения других транспортных средств). В настоящее время продолжается розыск водителя.
Напомним, вечером 22 июня 2021 года в Екатеринбурге у ТЦ «Гринвич» девятиклассника избила толпа южан молодого возраста. Одного из его друзей сильно толкнул кавказец. Школьник проявил недовольство, и его тут же окружила толпа людей кавказской национальности. Пострадавший попытался вступиться за друга, но был избит агрессивными парнями. Лишь после вмешательства одного из взрослых нападавшие разбежались. Школьники вызвали полицию и отвезли пострадавшего друга в больницу. Серьёзных травм у мальчика нет.