tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2021, 15:59

Published 23 июня 2021, 15:59

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Буровые работы начинаются на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

23 июня 2021, 15:59
Сюжет
Мост на Циолковского
Первая буровая установка доставлена на строительную площадку мостового перехода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Она начнет бурить отверстия под монтаж опорных свай моста. Мэр Владислав Пинаев провел на месте работ совещание с подрядчиками.

Информация руководителя проекта Владимира Останина гласит, что на данный момент специалисты устраивают подпорную стену, завершают выемку грунта из котлована, а также монтируют каркас сооружения. Также в районе моста рабочие организуют локально очистные сооружения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Очистные системы будут принимать все ливневые стоки в данном районе и очищать их с помощью самых эффективных технологий,подчеркнул Владимир Останин.

После того, как подготовительные работы для устройства буронабивных свай будут завершены, начнется само бурение. В общей сложности будет установлено 12 свай — с каждой стороны по шесть. Планируется, что данный этап завершится до середины августа.

Владислав Пинаев подчеркнул, что корректировка в графике — нормальное явление при реализации масштабного проекта.

Сейчас главное — начать бурение и установку свай, потому что это один из самых важных и ответственных этапов строительства,отметил Владислав Пинаев.

Напомним, мост был закрыт на реконструкцию 12 мая 2021 года. Из-за этого изменились схемы движения общественного транспорта и пути объезда на Тагилстрой. Реконструкция осуществляется по решению прокуратуры. Ее стоимость составляет 1,2 миллиарда рублей, а работы планируется завершить к октябрю 2021 года.

Материалы по теме
Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Мост#Владислав Пинаев#Ремонт#Администрация Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика