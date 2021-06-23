Мутная история на Омутном: свидетели рассказали о гибели подростка на Чусовой

В районе камня Омутной на реке Чусовая с туристами работают две компании, проводящие сплавы — «Штурм» и «Мир приключений». Собеседник TagilCity.ru отдыхал 12–13 июня в организации «Мир приключений». Во втором часу ночи прибежали два сотрудника компании «Штурм» в поисках смотрящего за лагерем. Прибежав в лагерь, эти молодые люди сначала никому не рассказали о случившемся.
Я им указал направление, они убежали. О случившемся мне никто сначала не сообщил. Через 20 минут появилась информация о том, что утонул человек,сообщил мужчина.
Также собеседник TagilCity.ru, неоднократно бывавший в турах на Омутном, утверждает, что погибший юноша работал гидом в «Штурме» уже второй сезон. Это важно: впоследствии представитель компании будет утверждать в беседе с редакцией, что молодой человек к фирме не имеет отношения.
Утонувшего я лично видел много раз, он работал в «Штурме». Позже выяснилось, что утонувший подросток и еще два человека приехали на вершину скалы и спустились вниз, когда они попросили их перевезти, их никто не услышал и молодой человек решил переплыть реку, чтобы взять плавсредство, но утонул, говорит собеседник TagilCity.ru.
На другом берегу три молодых человека ожидали коллег, которые на катамаранах должны были переправить их к лагерю, подтверждает еще один источник редакции.
Был сплав у компании «Штурм» с 12 на 13 июня, погибший был ведущим гидом этого сплава, группа пришла в деревню Еква и уехала. Подросток вернулся обратно после сплава. Примерно в два часа ночи три человека вернулись к Омутному, где их не встретили инструкторы организации на катамаранах из-за чего погибший решил переплыть сам и утонул,сообщил TagilCity.ru Николай Евлашин, директор компании «Мир приключений».
Сотрудники «Штурма» рассказали о случившемся Николаю Евлашину и его подчиненным только в 3:30 утра — через полтора часа после происшествия. Мужчина провел поисково-спасательную операцию, которая продлилась до восьми утра, но найти утонувшего своими силами не удалось.
Николай Евлашин заявляет, что обратившиеся к нему за помощью очевидцы не стали нырять в воду для оказания помощи погибшему. По мнению Николая, причиной инцидента могли послужить судороги тела, которые случились у подростка из-за низкой температуры воды. Молодой человек, по словам одного из туристов, не доплыл до берега порядка 10 метров и исчез из поля зрения коллег, присутствовавших на берегу Чусовой.
Чтобы выяснить, являлся ли утонувший подросток сотрудником организации «Штурм» и почему коллеги погибшего не встретили парня на катамаранах, мы обратились к директору организации Андрею Швачко. Он заявил, что утонувший подросток не был трудоустроен в компании.
Произошла трагедия, утонул ребенок, кто виноват в этом — я не знаю, потому что в тот момент он в компании «Штурм» не работал. Из каких соображений он был на Чусовой, я тоже не знаю, что ему там было делать в два часа ночи, я не представляю,сообщил TagilCity.ru Андрей Швачко.
Чтобы подтвердить эти слова, мы попросили Андрея Швачко предоставить контакты людей, которые также заявят, что погибший не был ведущим гидом на том сплаве.
Я не понял, с чего вы взяли, что он не был ведущим гидом?заявил Швачко.
В паблике компании в одной из соцсетей фотографии погибшего на фоне реки Чусовая появлялись в течение нескольких публикаций. Так, среди них посты за сентябрь 2020 года и июнь 2021 года.
По словам источника редакции, знакомого с организацией подобных туристических мероприятий на Урале, несовершеннолетних часто принимают гидами без трудоустройства, выдавая им оплату наличными. Но есть ли такие сотрудники среди тагильских компаний — источник не уточнил.
Напомним, 14 июня тело 16-летнего подростка, утонувшего в районе камня Омутной на реке Чусовой, эвакуировали тагильские спасатели. Чтобы выяснить, на какой стадии находится следствие по данному делу, редакцией TagilCity.ru будет направлен запрос в следственный комитет Свердловской области. Если вы были очевидцем трагедии или можете рассказать какие-то новые факты — обращайтесь в редакцию.