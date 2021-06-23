Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе

В результате по факту инцидента СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Прокуратура также организовала проверку в связи с обнаруженными телами. Имеющиеся данные гласят, что ребенок воспитывался в приемной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия также выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев, сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.