Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой

Электронный аукцион на строительство сетей электроснабжения лыжероллерной трассы в районе улицы Энгельса в поселке Дачный объявило МАУ Кушвинского городского округа «Спортивная школа».
Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей.
Согласно документации, подрядчик должен установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля.
Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.
Напомним, в поселке Чащино под Нижним Тагилом начаты работы по подготовке земельного участка под строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство начнется в 2022 году.