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Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой

23 июня 2021, 10:49
Фото: 1mediainvest.ru
За 9 миллионов будет смонтировано наружное электроосвещение на лыжероллерной трассе в поселке Дачный под Кушвой. Аукцион на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на строительство сетей электроснабжения лыжероллерной трассы в районе улицы Энгельса в поселке Дачный объявило МАУ Кушвинского городского округа «Спортивная школа».

Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчик должен установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля.

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.

Напомним, в поселке Чащино под Нижним Тагилом начаты работы по подготовке земельного участка под строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство начнется в 2022 году.

Начата подготовка земельного участка под строительство ФАПа в Чащино
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#Уличное освещение#Электронный аукцион#Спарк#Свердловская область#Спортивный объект#Спорт#Кушва#Аукцион#Общество#Эксклюзив
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