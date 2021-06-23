Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле

Согласно документу, с 24 июня по 20 июля 2021 года будет закрыто движение на участке от улицы Красноармейская до улицы Первомайская. А с 21 июля по 15 августа 2021 — от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.