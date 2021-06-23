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Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле

23 июня 2021, 03:50
Фото: Яндекс.Карты
Из-за ремонтных работ на теплотрассе с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, с 24 июня по 20 июля 2021 года будет закрыто движение на участке от улицы Красноармейская до улицы Первомайская. А с 21 июля по 15 августа 2021 — от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.

До 22 июня «Регионгаз-Инвест» должен был установить на этих участках дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Напомним, из-за ремонтных работ на теплотрассе с 23 по 28 июня 2021 года будет закрыт для движения транспорта участок дороги на улице Черноморская в Нижнем Тагиле — от улицы Балакинская до Черноморской, 108.

На неделю будет закрыта для движения транспорта улица Черноморская в Нижнем Тагиле
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