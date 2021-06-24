Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы

3 января 2021 года женщина стала жаловаться на сердцебиение, вечером того же дня у неё поднялась температура. На следующий день она позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача, однако ей сказали прийти самой на приём. Больная пришла и ей выписали антибиотики. 6 января ей сделалось хуже, она вызвала скорую. Её отвезли на КТ и тест. Врачи обнаружили 10% поражение лёгких и отправили на лечение домой. 8 января свердловчанка снова вызвала скорую. Её отвезли в больницу.