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Суд пересмотрит приговор сыну полковника Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

24 июня 2021, 17:13
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд принял решение пересмотреть приговор 25-летнему сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, который устроил ДТП возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. В аварии погибли таксист и его пассажир.

По словам родственников погибших, заседание апелляционной инстанции запланировано на 20 июля. Потерпевшие считают, что приговор уральцу был слишком мягким, они хотят добиться его ужесточения, пишет Е1.

Напомним, смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года. По версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за добавкой. На улице Малышева он не справился с управлением и устроил массовую аварию с четырьмя машинами, стоящими на светофоре. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир. Отец Васильева, полковник Росгвардии, сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, но позже обман раскрылся.

Будет пересмотрен мягкий приговор Владимира Васильева за смертельное ДТП на Малышева
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