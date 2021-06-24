Три новых цифровых рентгена появится в Нижнем Тагиле

Электронный аукцион на закупку 22 цифровых диагностических стационарных рентгенов общего назначения размещен на сайте госзакупок. Закупка осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первоначальная цена контракта — 178 миллионов рублей.