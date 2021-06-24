Три новых цифровых рентгена появится в Нижнем Тагиле

Электронный аукцион на закупку 22 цифровых диагностических стационарных рентгенов общего назначения размещен на сайте госзакупок. Закупка осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первоначальная цена контракта — 178 миллионов рублей.
В числе получателей нового оборудования — детская городская больница Нижнего Тагила на улице Коминтерна, 54, городская больница № 1 на улице Максарева, 5, а также городская поликлиника № 3 на улице Липовый тракт, 30А.
Согласно разнарядке цифровые рентгены также получат больницы Екатеринбурга, Серова, Верхнего Тагила, Кировграда, Верх-Нейвинского, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Тавды, Верхней Пышмы, Тугулыма, Артемовского, Верхней Синячихи и Верхней Салды.
Рентгены должны поступить в медучреждения региона в течение 90 дней после заключения контракта.
Напомним, три современных эндоскопа на общую сумму 10 миллионов рублей закупает поликлиника № 3 Нижнего Тагила.