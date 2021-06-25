Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

Мы предоставили информацию коллегам из «Автодора», сведения об имеющихся ресурсах в Свердловской области, в том числе о проектных организациях и строительных компаниях, которые могли бы оказать содействие в будущих работах, рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков Е1.