TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

25 июня 2021, 04:02
Фото: 1mediainvest.ru
Для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.

Для трассы части автодороги М-12 «Екатеринбург — Казань — Москва», которую поручил продлить президент России Владимир Путин, определили маршрут по Уралу. Новая дорога станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».

В Свердловской области создана рабочая группа. В нее вошли представители Уралуправтодора, компании «Автодор», а также специалисты различных министерств и управлений.

Мы предоставили информацию коллегам из «Автодора», сведения об имеющихся ресурсах в Свердловской области, в том числе о проектных организациях и строительных компаниях, которые могли бы оказать содействие в будущих работах, рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков Е1.

Он отметил, что до ноября 2021 года будут выполнены все предпроектные наработки, а само строительство новой дороги должно завершиться в 2024 году.

Напомним, строительство скоростной трассы Екатеринбург — Казань обойдется в 260 миллиардов рублей. Общая протяженность автодороги до Москвы составит порядка 800 километров.

Порядка 260 миллиардов рублей потратят на строительство трассы Екатеринбург-Казань
Узнать подробнее

Материалы по теме
Между Казанью и Екатеринбургом появится скоростная трассаМишустин поручил проработать вопрос продления скоростной трассы Казань-ЕкатеринбургПутин поручил продлить трассу Санкт-Петербург-Москва до Екатеринбурга к 2024 году
#Москва#Екатеринбург#Свердловская область#Башкирия#Казань#Строительство#Ачит#Общество#Трасса#Урал#Дорога#Новости УрФО#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25