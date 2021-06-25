Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

Для трассы части автодороги М-12 «Екатеринбург — Казань — Москва», которую поручил продлить президент России Владимир Путин, определили маршрут по Уралу. Новая дорога станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».
В Свердловской области создана рабочая группа. В нее вошли представители Уралуправтодора, компании «Автодор», а также специалисты различных министерств и управлений.
Мы предоставили информацию коллегам из «Автодора», сведения об имеющихся ресурсах в Свердловской области, в том числе о проектных организациях и строительных компаниях, которые могли бы оказать содействие в будущих работах, рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков Е1.
Он отметил, что до ноября 2021 года будут выполнены все предпроектные наработки, а само строительство новой дороги должно завершиться в 2024 году.
Напомним, строительство скоростной трассы Екатеринбург — Казань обойдется в 260 миллиардов рублей. Общая протяженность автодороги до Москвы составит порядка 800 километров.