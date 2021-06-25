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Убивший адвоката 140 ударами топора екатеринбуржец приговорен к 14 годам тюрьмы

25 июня 2021, 06:48
Фото: 1mediainvest.ru
За убийство знакомого адвоката, совершенное с особой жестокостью, 50-летний житель Екатеринбурга осужден на 14 лет. Проведет их он в колонии строго режима.

В Свердловском областном суде вынесен приговор екатеринбуржцу, который в начале мая 2020 года 140 ударами топора убил адвоката Константина Янышева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объем работы, в том числе было допрошено порядка 30 свидетелей.

Были проведены осмотры места происшествия и предметов, с участием обвиняемого осуществлена проверка его показаний на месте. По делу проведены молекулярно-генетические, биологические, судебно-медицинские, медико-криминалистические и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы, рассказали в региональном Следственном комитете.

Как сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, главным вещдоком в уголовном деле стал изъятый с места преступления топор со следами крови.

Также полковник отметил, что погибший и обвиняемый были знакомы — они жили в соседних домах.

Напомним, убийство адвоката произошло в мае 2020 года, когда мужчины вместе распивали алкогольные напитки в доме обвиняемого в Екатеринбурге. 50-летний хозяин жилища сначала ударил своего знакомого стеклянной бутылкой по голове и избил, после чего накинулся на него с топором.

140 ударами топора убил знакомого адвоката житель Екатеринбурга
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