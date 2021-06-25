Убивший адвоката 140 ударами топора екатеринбуржец приговорен к 14 годам тюрьмы

Напомним, убийство адвоката произошло в мае 2020 года, когда мужчины вместе распивали алкогольные напитки в доме обвиняемого в Екатеринбурге. 50-летний хозяин жилища сначала ударил своего знакомого стеклянной бутылкой по голове и избил, после чего накинулся на него с топором.