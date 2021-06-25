В 1,5 раза стали чаще уходить из реабилитационных центров подростки в Нижнем Тагиле

Одним из самых значимых предложений стало — использовать возможности психолога Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МУ МВД «Нижнетагильское» для детей из особой группы риска. То есть, те дети, которые нуждаются в психологической помощи, будут выезжать на базу ЦВСНП, где с ними будет работать воспитатель-психолог, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».