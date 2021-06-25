Виновные в убийстве Ксении Каторгиной приговорены к 57 годам на троих в Екатеринбурге

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Полицейские нашли машину в Челябинской области у перекупщиков, а в скором времени задержали подозреваемых в убийстве. Тело жертвы, которой было нанесено не менее 14 ударов ножом, они спрятали в колодце в частном секторе на Уралмаше. Позже выяснилось, что троица находились в федеральном розыске за вымогательство.