Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной попросили прощения у ее матери

Римма Валентиновна, я сочувствую вам, я скорблю, разделяю вашу боль и утрату, я готов в это нелегкое время компенсировать семье хотя бы материально — 5 миллионов рублей. Я готов дальше помогать, у меня у самого дети, а меня убийцей называют,сказал обвиняемый Михаил Федорович.