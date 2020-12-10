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Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной попросили прощения у ее матери

10 декабря 2020, 08:31
Фото: 1mediainvest.ru
В суде все обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной попросили прощения у ее матери.

Екатерина Меньшикова, которая, по версии следствия, уговорила Ксению приехать на Уралмаш, для того, чтобы показать машину, сказала, что искренне раскаивается и просит ее простить, пишет Е1.

Римма Валентиновна, я сочувствую вам, я скорблю, разделяю вашу боль и утрату, я готов в это нелегкое время компенсировать семье хотя бы материально — 5 миллионов рублей. Я готов дальше помогать, у меня у самого дети, а меня убийцей называют,сказал обвиняемый Михаил Федорович.

Также извинился и Марат Ахметвалиев.

Судья спросил у матери убитой, какого наказания она хочет для обвиняемых.

Самого строгого. Это нечеловеческое преступление. Втроем на одну девочку,ответила мать.

Напомним, в Екатеринбурге проходит процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 10 октября 2019 года девушка уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже ее тело обнаружили в колодце, а автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинской области.

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#Суд#Ксения Каторгина#Общество
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