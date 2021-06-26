Из-за огромной лужи женщина провалилась в открытый люк в Екатеринбурге

Пока женщина ходила в магазин, на обратном пути ей открылась причина провала в грунте. Вода ушла и на поверхности дороги стал виден люк без крышки. Вероятно, его забыли закрыть, когда производили ремонт дороги в прошлом году, предположила потерпевшая. В люк кем-то была засунута длинная палка, чтобы привлечь внимание водителей.