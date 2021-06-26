TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за огромной лужи женщина провалилась в открытый люк в Екатеринбурге

26 июня 2021, 16:48
Фото: 1mediainvest.ru
Посреди дня на улице Суходольской в Екатеринбурге женщина провалилась ногой в яму. Увидеть ее на своем пути ей мешала лужа больших размеров.

Екатеринбурженка по пути в магазин провалилась среди лужи в яму, сообщает Е1. Провалившись, она даже не почувствовала дна. Оказалось женщина провалилась в люк, из-за лужи он не был виден.

Пока женщина ходила в магазин, на обратном пути ей открылась причина провала в грунте. Вода ушла и на поверхности дороги стал виден люк без крышки. Вероятно, его забыли закрыть, когда производили ремонт дороги в прошлом году, предположила потерпевшая. В люк кем-то была засунута длинная палка, чтобы привлечь внимание водителей.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня на ремонтируемой улице Екатеринбурга из-за непредусмотрительности рабочих, которые не установили предупреждающий дорожный знак, автомобиль наехал на незакрытый люк и опрокинулся на крышу.

Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Автобус провалился под асфальт в КрасноуральскеВ яму с кипятком провалилось такси в ЕкатеринбургеДвое свердловчан провалились в канализационный колодец
#Магазин#Екатеринбург#Дорога#Женщина#Лужа#Люк#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25